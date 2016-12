Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cette année, un candidat de Secret Story s'est démarqué par sa spontanéité, sa joie de vivre et son envie de plaire à tout le monde. Vous l'aurez compris, il s'agit de Jaja ! L'Habitant de la Maison des Secrets avait déjà l'étoffe d'une star depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu'il posait à côté du château du parc Disneyland Paris, Jaja était aux anges. Reconnaissable d'un simple coup d'oeil, Jawad, de son vrai prénom, a toujours fait des ravages autour de lui. Drôle et sans filtre, il s'est lié d'amitié avec de nombreuses personnes au sein du jeu. Celui qui déclare "aimer tout le monde" dans la vie de tous les jours est toujours très entouré et sait se faire apprécier de tous par sa gentillesse et son honnêteté.

Avec ses camarades de classe, déjà, Jaja faisait bonne impression. Vêtu de sa veste de costume noir et de son béret sur la tête, le chti avait déjà un look saisissant. Sur un autre cliché, le candidat de Secret Story s'adonne aux joies du poney. Pour l'occasion, il arbore son plus beau sourire. La mascotte de cette saison, comme l'ont surnommé les autres secrétistes, se décrit comme attachant et en voyant les clichés que MYTF1 vous dévoile en exclusivité, on se dit que l'Habitant a vu juste. Découvrez sans plus attendre les photos de Jaja enfant.

Jaja à l'école









Le cheval pour Jaja, c'est génial !









Petit Jaja deviendra grand







