Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La soirée avait lieu au Grand Rex et elle a été mémorable pour Christophe Beaugrand. Le présentateur de Secret Story animait la cérémonie des MFA 2017 et il a donc été amené à retrouver de nombreuses personnalités du petit écran. Outre les stars de Danse avec les stars comme Denitsa Ikonomova, Laurent Maistret ou encore Caroline Receveur, quelques célébrités de la télé-réalité étaient également présentes.

Christophe Beaugrand a ainsi pris la pose aux côtés de Julien, grand gagnant de la saison 10 de Secret Story, et son ami Darko, dont le secret dans la Maison avait été découvert par… Julien ! Costumes noirs sur chemises blanches, les trois beaux gosses affichaient un grand sourire, sans doute tout heureux de ses retrouvailles deux mois et demi après la fin de l’aventure Secret Story.

Julien était l’envoyé spécial chargé d’interviewer les célébrités lors de la soirée et à ce petit jeu, il a réussi à prendre Caroline Receveur dans ses filets comme en atteste le selfie pris à l’issue de la cérémonie avec le joli binôme de Maxime Dereymez sur le parquet de Danse avec les stars. Quant à Darko, il n’a pas non plus raté sa soirée puisqu’il a croisé la route de Rayane Bensetti, qui est reparti du Grand Rex avec l’award de « l’Homme incontournable de l’année ».

















Bon, j'ai réussi ma soirée 💯👍🏼 Vous avez kiffé les #MFA mes petits loups ? 😘 @carolinereceveur #meltyfutureawards #nt1 Une photo publiée par Julien Geloën (@offjuliengeloen) le 6 Févr. 2017 à 13h12 PST









Avec l'Homme incontournable de l'année 😁 vous l'avez reconnu? 🙊 #CTTG #mfa Une photo publiée par Darko (@darkocttg) le 7 Févr. 2017 à 9h37 PST