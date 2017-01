Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Le froid a fait un retour en force sur la France ces derniers jours. Les écharpes, bonnets et autres gants sont de sortie pour supporter les températures négatives. Pour réchauffer l’ambiance ainsi que le cœur de ses fans et pour faire grimper le thermomètre, Claudia Romani a trouvé une astuce imparable. La jeune femme découverte dans la saison 9 de Secret Story publie ainsi régulièrement des clichés mettant ses formes, et son fessier, en avant.

Après avoir joué la carte "sexy" lors du dernier Euro de football, la belle Italienne a remis le couvert lundi lors de la rencontre Turin/Milan. Un match dont elle a commenté le score à sa manière : en postant un cliché dévoilant son désormais célèbre fessier. Prenant la pose de dos devant un tableau affichant le score du foot, la jeune femme ne porte qu’un simple t-shirt et un string en dentelle ne cachant pas grand-chose de ses fesses rebondies.

Ultra-sexy sur les réseaux sociaux, Claudia Romani n’a pas non plus laissé indifférents les habitants de la Maison des Secrets. Entrée dans l’émission avec son compagnon Kevin, Claudia a marqué les esprits avec ses tenues courtes mettant ses jolies courbes à l’honneur. Venue de Miami, la jeune femme partageait avec son amoureux et Mélanie le secret "Nous sommes les aventuriers de la Voix." Son aventure a pris fin lors de la cinquième semaine. Elle a en effet décidé de quitter l’émission après l’élimination de l’homme de sa vie.





Redécouvrez le dernier message de La Voix lors de la saison 10 de Secret Story