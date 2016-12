Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Le charisme et la plastique de Sarah font toujours autant d’effets ! Après avoir séduit les gagnantes de Secret Story qui lui ont permis d’intégrer la Maison des Secrets 2016, la jeune femme a tapé dans l’œil des téléspectateurs de l’émission de NT1.

Sarah, qui a quitté la Maison des Secrets aux portes de la finale de Secret Story 10 remportée par Julien, continue à faire parler d’elle sur les réseaux sociaux. Très active sur Instagram, la candidate qui a raflé cette année le titre de Miss Secret Story 2016, publie régulièrement des clichés très sexy sur la toile. Des photos dans lesquelles elle dévoile ses jolies courbes et sa plastique de rêve. Les nombreux internautes qui la suivent au quotidien ont ainsi pu la voir en bikini à la plage, en robe ultra-décolletée ou encore prendre la pose devant son miroir.

Éliminée face à Julien, Mélanie et Thomas lors de la demi-finale de Secret Story 10, Sarah espère bien revenir rapidement sur le petit écran. Après avoir quitté la Maison des Secrets, elle confiait d’ailleurs à TF1 : "J’aimerais continuer à faire de la télévision, pourquoi pas chroniqueuse par exemple. Je n'exclue pas le fait de refaire une émission de télé-réalité non plus, on verra bien."

Découvrez ci-dessous 5 clichés très sexy de Sarah publiés sur Instagram :





Bon week end mes amours 👑💋❤️ Une photo publiée par Sarah Lopez Secret Story 10 (@sarahlopezoff) le 10 Déc. 2016 à 3h53 PST





les vacances paraissent déjà si loin ... ☀️☀️ #EnManqueDeSoleil #Ss10 #TeamSarah #DemiFinale #SecretStory Une photo publiée par Sarah Lopez Secret Story 10 (@sarahlopezoff) le 5 Nov. 2016 à 5h03 PDT





😘😘 #Ss10 #TeamSarah Une photo publiée par Sarah Lopez Secret Story 10 (@sarahlopezoff) le 24 Oct. 2016 à 10h36 PDT









Bonne journée à tous 😘 #TeamSarah #Ss10 #Vacance #Portugal Une photo publiée par Sarah Lopez Secret Story 10 (@sarahlopezoff) le 5 Oct. 2016 à 2h20 PDT





Bonne journée mes amours 😍❤️ (📸: @initialesc.k ) Une photo publiée par Sarah Lopez Secret Story 10 (@sarahlopezoff) le 15 Déc. 2016 à 2h18 PST