Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Coralie et Raphaël, c'est reparti pour un tour ! Après une très longue histoire d'amour, les deux tourtereaux décident de se séparer... sûrement pour mieux se retrouver par la suite. Très éprise de son homme qu'elle a rencontré lors du tournage d'une émission de télé-réalité, le couple ne se quitte plus d'une semelle. Alors, forcément, quand l'un des deux est à l'autre bout du globe, l'absence se fait sentir. Il y a quelques jours, la jolie brune de Secret Story 9 a posté plusieurs tweets à l'attention de son cher et tendre. "I love you to the moon and back #R (sic)", "Il me manque déjà tellement". De tendres messages que le candidat de télé-réalité s'est empressé de retweeter avant de poster un cliché de sa chérie sur Instagram, légendée du message suivant : "loin des yeux, près du cœur".

Repérée lors de la saison 9 de Secret Story, Coralie Porrovechio a connu une ascension fulgurante depuis. Égérie d'une marque de cosmétiques, invitée de marque lors de plusieurs festivals, dont celui de Cannes et du Film International de Marrackech, la jolie Belge est partout ! Désormais, c'est vers le grand écran que la jolie jeune femme veut se faire remarquer. Pour cela, Coco songe à s'inscrire au Cours Florent, une école de théâtre réputée à Paris. "Elle a très envie d'apprendre, elle ne veut pas débarquer dans le milieu comme un cheveu sur la soupe. Coralie est du genre à faire les choses bien, doucement mais sûrement", confie une source à Public. En cas de coup dur, la candidate de télé-réalité pourra compter sur Nadège, elle-même issue de la même école...