Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

A bas le temps maussade et froid en Europe, Coralie Porrovecchio a mis les voiles direction le Maroc et ses températures plus clémentes. Et c’est dans la douce ville de Marrakech que la jeune femme a séjourné pendant quelques jours. Postant une photo de l’hôtel dans lequel elle s'est installée – La Trattoria Marrakech - et notamment de sa splendide piscine, elle laissait entendre qu’elle était partie au soleil pour se reposer.





❤️🇲🇦 Une photo publiée par Coralie Porrovecchio (@porrovecchiocoralie) le 4 Janv. 2017 à 12h39 PST

Mais en réalité, il n’en serait rien. C’est en raison d’une mission professionnelle que la belle serait montée dans l’avion direction le Maghreb et ses paysages désertiques. Plus précisément, Coralie aurait tourné une publicité pour une enseigne de chaussures, et les photos publiées les jours suivants sur son compte Instagram la montrent en plein travail. C’est d’abord dans une voiture de collection, vêtue d’un justaucorps à lacets très suggestif, puis sur le toit d’un monument que l’on a pu apercevoir la candidate de la 9e saison de Secret Story. Le tout dans le décor de la fameuse Palmeraie qui borde la ville de Marrakech.





Love ❤️🇫🇷 Une photo publiée par Coralie Porrovecchio (@porrovecchiocoralie) le 5 Janv. 2017 à 9h38 PST





💙💙💙 Une photo publiée par Coralie Porrovecchio (@porrovecchiocoralie) le 7 Janv. 2017 à 11h41 PST

Marrakech, une destination adulée par l’ancienne candidate de Secret Story ? Il semblerait. Il y a quelques semaines en effet, elle y était déjà présente et assistait au Festival International du Film de Marrakech. Laissant entendre qu’elle fourmille de projets pour les mois à venir, il faudrait presque se demander si la jeune belge ne prévoit pas de partager son temps entre le mannequinat et le métier d’actrice.





Un grand merci au festival international du film de Marrakech pour son accueil 🇲🇦🇲🇦❤️#fifm2016 📸Guillaume Collet Une photo publiée par Coralie Porrovecchio (@porrovecchiocoralie) le 7 Déc. 2016 à 13h55 PST