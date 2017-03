Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Si pour les écoliers français les vacances de février sont bel et bien finies, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Bien loin de cette fin d’hiver synonyme de ciel gris, Coralie Porrovecchio s’est envolée pour une île paradisiaque. La jeune femme, candidate incontournable de Secret Story 9, s’est offert un petit séjour 100% farniente en Guadeloupe. Hyperactive sur les réseaux sociaux, elle a déjà partagé de nombreux clichés de cette escapade sous le soleil. L’occasion pour elle de faire monter la température auprès de ses fans.

Dimanche, elle a ainsi publié une photo la montrant en bikini sur la plage. Une publication pour envoyer un "bisou" à sa "team Coco" qui la suit au quotidien. "Tu es la meilleure ?", "Team Coco la best ?", "Tu es trop belle Coco, profite bien", "Bon séjour, j’espère que notre île te plaît", "Trop belle cette photo", voilà quelques-uns des commentaires enjoués qu’on peut lire sur cette photo.

Profitant pleinement des joies de la plage et de cette île des Caraïbes, Coralie Porrovecchio a également dévoilé, sur Instagram, un cliché très sexy sur lequel on la voit déguster de l’eau de coco fraîche dans un bikini mettant son joli corps en valeur. Autre, photo apparue sur son compte personnel : un instantané la montrant dans une combinaison de surf ou de plongée assise dans de l’eau turquoise. De quoi faire rêver les internautes !





