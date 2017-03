Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En fin de semaine dernière, les followers de Coralie Porrovecchio ont eu une énorme surprise en se connectant au compte Instagram de la jolie Belge. En effet, tous les posts et toutes les photos qui étaient visibles auparavant se sont tout simplement évaporés. Et pour le coup, cette étrange disparition n’est pas à mettre sur le compte d’un bug ou d’un quelconque piratage. C’est plutôt le coup de folie de l’ancienne candidate de Secret Story 9.

Une décision radicale que la jeune femme assume totalement. Elle a d’ailleurs décidé de s’en expliquer en repostant une première photo d’elle sur ce tout nouveau compte vierge. En guise de légende, elle a ainsi écrit : "Hello tout le monde ! J’ai le plaisir de vous annoncer que non vous n’êtes pas fous, j’ai bien supprimé toutes les photos de mon compte Instagram ! Alors vous vous doutez bien que ce n’est pas une erreur, au contraire ! Je suis ravie de partager avec vous un tout nouveau projet, que j’ai hâte de vous faire découvrir très prochainement et qui va vous plaire j’en suis sûre ! Je serai donc désormais KORALY pour la petite note d’originalité, mais rassurez-vous je resterai toujours la même 😊 A très vite mes amours pour pouvoir échanger tout ça avec vous et vous en dire un peu plus ! Des gros bisous ❤"

Un nouveau compte Instagram, une toute nouvelle identité… Mais que cache donc ce nouveau départ ? Coralie Porrovecchio a-t-elle l’intention de se créer une nouvelle image et de se glisser dans les pas d’une Caroline Receveur qui a su se construire un joli parcours de it-girl et d’influenceuse ? C'est fort probable... D'ailleurs, d'autres photos ont été postées depuis : deux jolis clichés de mode et un autre représentant un brunch tout ce qu'il y a de plus sain... De plus, la jeune femme a mis dans la présentation de ce compte un lien vers ce qui a tout l'air de ressembler à un futur blog. A suivre...