Déjà, dans Secret Story 3, Emilie Nef Naf affichait sans complexe son côté décalé et déjanté. Blagues (pas) drôles, danses loufoques et autres chamailleries avec les autres Habitants de la Maison des Secrets, la jolie Lilloise ne reculait devant rien pour faire rire les téléspectateurs qui l'ont élu grande gagnante du jeu de télé-réalité. Force est de constater que 8 ans après, la jeune femme et mère de famille n'a rien perdu de son humour. Sur Twitter, elle a posté une vidéo hilarante dans laquelle elle entame des pas de danse avec l'une de ses amies.

Sur la musique très controversée de Nicki Minaj, Anaconda, la jeune femme s'amuse à se dandiner dans tous les sens. Dans son survêtement violet, l'ancienne candidate de Secret Story 3 est exceptionnelle. Après avoir fait bouger son corps, place à la musculation ! La maman de Maëlla et Menzo s'affiche en train de porter des poids. Mais ce n'est pas tout ! Pour la suite de la séance, place aux squats ! On termine la vidéo sur la fameuse épreuve de la "chaise", qui donne bien du fil à retordre à Emilie Nef Naf. A 29 ans, la jeune femme affiche une silhouette parfaite, qu'elle entretient tous les jours. Sur son compte Instagram, elle poste assez régulièrement des clichés et autres vidéos de ses séances de sport, histoire de montrer aux internautes que bien se sentir bien dans son corps, ça passe d'abord par le sport !





