Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le froid, pour Darko ? Une simple banalité. Le beau gosse de Secret Story a une fois de plus prouvé qu'il pouvait exhiber ses abdos bétons même dans les cas les plus extrêmes. Hier, le secrétiste a posté un cliché qui a mis toutes ses fans d'accord. Sur l'image, le YouTubeur est torse-nu sur les quais de Seine. "Malgré les apparences il faisait bien -1 degré lors de cette photo. Bonne rentrée à tous", a-t-il commenté en légende de l'image. Likée plus de 19.000 fois en quelques heures, le beau gosse a réussi son pari. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'exhibe sur les réseaux sociaux. Fier de son corps, il n'hésite pas à se déshabiller au gré de ses envies. Et sa communauté en redemande et ça, "c'est très très grave", comme le répète Darko à longueur de temps sur Snapchat.

Darko, de secrétiste à YouTubeur

Déjà propriétaire d'une chaîne YouTube avant sa participation à Secret Story, Darko s'apprête à réitérer l'expérience avec sa nouvelle notoriété. Habitué à filmer les salons de gaming auxquels il participait il y a quelques années, le beau gosse a décidé de se lancer dans des tutos avec une pointe d'humour. Le 21 décembre dernier, le candidat a fait part de la bonne nouvelle à ses fans sur son compte Twitter :"J'ai le plaisir de vous annoncer ma nouvelle chaîne Youtube!! On va s'amuser ensemble!", a-t-il écrit. Et il n'est pas le seul ! Ses comparses Manon et Anaïs ont également pour projet de se lancer dans cette grande aventure qu'est la vidéo ! On leur souhaite bonne chance.





Malgré les apparences il faisait bien -1 degré lors de cette photo 😁 Bonne rentrée à tous ❤ Vous n'êtes pas seuls, on est une grosse team #CTTG (📸 : @elliot.aubin ) Une photo publiée par Darko Secret Story 10 (@darkocttg) le 2 Janv. 2017 à 11h38 PST