Par Ruben VANYPER

Reconnaissable pour son physique et son sourire ultra bright, Darko a opté pour un changement capillaire à l'approche des fêtes de fin d'année. Exit sa coupe de cheveux classique qu'il faisait tenir avec de la laque. Le beau gosse de Secret Story 10 a tout rasé... Enfin presque. C'est via son compte Snapchat que le secrétiste a posté le résultat de son passage par la case coiffeur. "On va tester quelque chose de nouveau", a-t-il déclaré dans un Snap. "On va essayer de faire quelques petites mèches sur le dessus", ironisait-t-il sur un autre. Que les fans se rassurent ! L'Habitant de la Maison des Secrets n'a pas fait de folies capillaires. Il a simplement rasé les côtés et donné du volume sur le dessus. Pas de quoi s'inquiéter donc ! C'est Jaja, son ami dans le jeu, qui lui a recommandé cette nouvelle tête.

Darko, des projets plein la tête

Après la coupe de cheveux, la chaîne YouTube ! Darko a sorti sa chaîne il y a plusieurs années déjà. Intitulée DreamzstoryTV, cette dernière comporte plusieurs vidéos sur sa vie de gamer. Mais pas seulement ! Sur d'autres, on y voit le jeune homme à la salle de sport. L'Habitant en profite pour se moquer des sportifs que l'on peut trouver dans ce genre d'établissement. Et tout le monde y passe ! La vidéo, visionnée plus de 19 000 fois, a donné des idées au beau gosse en sortant de Secret Story. Et s'il ouvrait une toute nouvelle chaîne YouTube ? Le 21 décembre dernier, le candidat a fait part de la bonne nouvelle à ses fans sur son compte Twitter : "J'ai le plaisir de vous annoncer ma nouvelle chaîne Youtube!! On va s'amuser ensemble!", a-t-il écrit. Toujours farceur, ses vidéos seront humoristiques et aborderont des thèmes drôles de la vie de tous les jours. Restez connectés !





Vous aimez ma nouvelle coupe? 😁✂️ J'écouterai toujours mon Jaja ❤ #CTTG #duckface #effetsoleil Une photo publiée par Darko Secret Story 10 (@dreamzsecretstory10) le 27 Déc. 2016 à 10h04 PST

