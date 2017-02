Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Si les températures remontent, Darko a trouvé un moyen supplémentaire de faire grimper le mercure en ce mois de février. Le beau jeune homme qui avait fait sensation dans la Maison des Secrets, lors de la dixième saison de Secret Story a posté un cliché torride. Le prétexte : la Saint-Valentin. Il voulait souhaiter une belle fête des amoureux à ses nombreux followers sur Instagram, tout en pensant à ceux qui n’avaient pas de Valentin, sans doute. Il a donc posté une photo en noir et blanc sur laquelle il pose torse-nu.

La photo est coupée en bas des épaules et se concentre sur le regard de braise du jeune homme. Un regard envoûtant qui a charmé de nombreuses fans, si l’on en croit les commentaires. « Superbe photo », « la photo de bad boy », « toujours aussi beau, « chaleur », peut-on ainsi lire.



Quand il ne lance pas des regards chaleureux à l’objectif, Darko fait des vidéos. Le champion d’e-sport a, en effet, lancé il y a un mois tout juste sa chaîne<span id="19" class="s-rg-t">Youtube</span>. Une chaîne suivie par 80 000 personnes. Dans ses pastilles humoristiques (dans lesquelles on croise des anciens Habitants de la Maison de Secrets, comme Bastien ou encore Julien), il décortique des situations plus ou moins gênantes de la vie quotidienne. Et c’est très drôle.