Darko, qui a participé à la saison 10 de Secret Story aux côtés de Bastien, Anaïs ou encore Mélanie et Thomas, faisait partie des demi-finalistes de cette saison. Mais le choix du public s’est porté vers un autre Habitant, Julien, qui a remporté Secret Story 10. Aujourd’hui, plusieurs mois après sa sortie de la Maison des Secrets, Darko multiplie sa côte de popularité en alimentant constamment les réseaux sociaux. Que ce soit sur Snapchat, Twitter ou encore Instagram, le jeune homme est partout, et pour preuve. Après avoir souhaité une bonne année 2017 à ses 179 000 abonnés, Darko décide de prendre une résolution un tant soit peu étonnante.



En effet, sur son compte Instagram, le candidat de la saison 10 de Secret Story a annoncé à sa communauté, prendre une grande décision pour l’année 2017. En légende de la photo où Darko se dévoile très sérieux, on peut lire : « Nouvelle résolution 2017 : Ne plus montrer mes dents sur les photos... » Heureusement, et que tous les fans se rassurent, il ne s’agit que d’une simple blague. Et oui, au-delà de son sourire qui a été sa marque de fabrique durant toute l’aventure, l’ancien Habitant de la Maison des Secrets aux « 42 » dents ne manque pas non plus d’humour…









Nouvelle résolution 2017 : Ne plus montrer mes dents sur les photos....non je rigole 😁 Et vous quelles sont vos VRAIES résolutions? 🙊 (📸: @elliot.aubin ) #CTTG Une photo publiée par Darko (@darkocttg) le 4 Janv. 2017 à 9h37 PST

