Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Aie, aie, aie, préparez-vous à découvrir une photo très sexy de Darko. L’ancien Habitant de la Maison des Secrets dans la saison 10 de Secret Story a réservé une belle surprise à ses fans la semaine dernière avec une photo très spéciale. Le jeune homme, très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram avec ses 187 000 abonnés a décidé de faire monter la température d’un cran. On découvre, en effet, le jeune homme très sexy et torse-nu dans un nouveau cliché qui a enflammé la toile. On ne peut qu’admirer sa plastique parfaite et ses abdominaux parfaitement dessinés.



Darko sait, en effet, comment faire plaisir à ses fans. En légende de cette photo, on pouvait lire : " OUI je me confesse j'ai péché.je me suis encore mis torse nu dehors pour vous faire une belle photo ". Bien évidemment, comme on pouvait s’y attendre, cette photo a généré des records de likes et de commentaires sur le compte Instagram du jeune homme. Ses fans ne se sont pas privés de lui envoyer de nombreux compliments sur son physique. A n’en pas douter, le jeune homme devrait réserver encore de nouvelles surprises à ses fans pour l’année 2017.





OUI je me confesse j'ai péché..je me suis encore mis torse nu dehors pour vous faire une belle photo 😱❄️🙈😁❤ #CTTG Une photo publiée par Darko (@darkocttg) le 26 Janv. 2017 à 9h41 PST

Darko est plein de surprises