Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C’est l’un des challenges que les Youtubeurs adorent tenter : le Jelly Belly Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jelly Belly sont des bonbons qui ont la particularité d’avoir des goûts tordus comme « vomi », « œufs pourris » ou encore « lingettes de bébé ». Le hic, c’est que les mauvais goûts ont la même couleur que les bons. Un peu comme les dragées surprises de Berty Crochue dans la saga Harry Potter. Darko, reconverti en YouTubeur, a tenté de relever le challenge avec une amie youtubeuse également, Roxane. Cette dernière propose sur sa chaîne des tutos cuisines. Ça tombe bien, c’est dans une cuisine qu’elle et Darko accueillent leurs téléspectateurs.



Face à caméra, ils attrapent chacun un bonbon de la même couleur, le mange en même temps. L’un tombera sur le dégoûtant, l’autre sur le succulent. Darko étant protégé par une espèce de bonne étoile, il parvient à toujours tirer les bons Jelly Belly. Étrange, même quand le Secrétiste de la saison 10, goûte plusieurs bonbons de la même couleur. Ce qui fait dire à sa complice, qu’en fait, il n’a pas de palais et ne sait pas faire la différence entre les saveurs et les goûts. Darko veut alors prouver qu’il peut tout goûter et que cela ne lui fait rien. Il décide de manger tous les bonbons au goût « vomi ». Pris de haut-le-cœur, les bonbons termineront dans la poubelle, sous les rires à gorge déployée de Roxane ! Selon vous, qui a remporté le Jelly Belly Challenge ?