Julien, le grand gagnant de Secret Story 10 n’en finit plus de nous surprendre. Le jeune homme, très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram partage son quotidien avec ses fans pour leur plus grand plaisir. Dimanche 19 février, Julien a posté une nouvelle photo qui a beaucoup fait parler d’elle. Un cliché pris lors de sa balade dominicale dans le quartier Latin à Paris sur lequelle on découvre une nouvelle facette de l’ancien habitant de la Maison des Secrets. Grâce à un effet de miroir, on a en effet l’impression de voir Julien face à son frère jumeau. Une photo qui a ravi l’ensemble de sa communauté qui serait vraisemblablement heureuse de la possibilité que Julien ait un frère qui lui ressemble autant.



Depuis sa victoire le 17 novembre dernier dans la saison 10 de Secret Story, Julien travaille d’arrache-pied sur de nouveaux projets. S’il fait preuve aujourd’hui d’une grande discrétion, il devrait sans aucun doute très bientôt dévoiler le fruit de son travail à ses fans. Rappelez-vous, Julien était rentré dans la Maison des Secrets avec Sophia et devait cacher à tout le monde qu’ils étaient en couple. Leur secret découvert avait surpris ses camarades qui ne s’attendaient pas à une telle révélation. Malheureusement, leur couple n’aura pas résisté à l’aventure. Julien et Sophia vivent désormais leur vie chacun de leur côté.