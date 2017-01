Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Mélanie a l’habitude de faire monter la température, surtout cet hiver, après sa participation à la dixième saison de Secret Story. Après avoir posé topless il y a trois semaines pour un magnifique cliché en noir et blanc, la belle jeune femme a posté la semaine dernière sur son compte Instagram une photo prise à l’occasion d’un défilé pour une marque de lingerie.















Le message qui accompagne le cliché ne laisse pas de place au doute : Mélanie n’a que faire des critiques, elle qui en a souvent été la cible lors de l’aventure Secret Story. « Nombreux sont les jugeurs, rares sont les bonnes critiques », écrit-elle en légende de la jolie photo.



Entrée dans la Maison des Secrets avec le secret « Une ville porte mon nom en hommage à mes ancêtres », la mannequin a vite trouvé l’amour aux côtés de Bastien, qui a quitté l’aventure lors de la onzième semaine, aux portes de la finale. Les deux tourtereaux ne se quittent d’ailleurs plus depuis la fin de l’émission et ont récemment annoncé qu’ils allaient emménager ensemble à Paris. Bastien a même carrément déclaré qu’ils envisageaient de se marier ! Si aucune date n’a pour le moment été arrêtée, les deux anciens secrétistes filent en tout cas le parfait amour pour notre plus grand plaisir et celui de tous les fans de la Team Mel !