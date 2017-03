Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Bonjour à tous et bienvenue dans mon aventure. Je suis en Tunisie pour une grosse opération." Voilà ce qu’affirme Eddy, dans une courte vidéo postée sur Instagram. Un teaser qui n’est apparemment qu’un petit extrait d’un long reportage suivant pas à pas ce passage sur le billard. Sur les quelques images dévoilées, on voit ainsi le jeune homme, découvert dans Secret Story 7, arriver dans une clinique tunisienne et prendre possession de sa chambre privée.

Si Eddy ne dévoile pas l’objet de cette chirurgie dans cette vidéo, il a levé le voile sur cette transformation physique sur Snapchat. Habitué à partager des instantanés de son quotidien avec ses fans, le meilleur ami d’Anaïs Camizuli a dévoilé son visage en partie masqué par un bandage. Des photos qui montrent ainsi que le jeune homme s’est fait refaire le nez.

Très actif sur les réseaux sociaux, il a tenu à expliquer sa démarche à ses followers. "Merci pour vos messages de soutien, pour ceux qui critiquent je leur répondrai simplement que quand vous êtes nés avec un complexe foncez. Aujourd'hui il y'a des solutions pour vous sentir mieux dans votre peau #Jevousaime #merci #bodytravel. La critique est facile, mais l'essentiel c'est de se sentir mieux soit même #Love", a-t-il écrit.