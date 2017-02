Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Interrogée il y a peu par le youtubeur Sam Zirah au sujet du mariage, Emilie Fiorelli ne cachait pas son envie de passer un cap dans sa relation avec M’Baye Niang. Il semble que ses vœux aient été exaucés. Un cliché posté sur le compte Instagram de l’ancienne gagnante de Secret Story sème le doute...

Ce mardi 14 février déjà, la sœur jumelle de Loïc avait publié une photo pour déclarer son amour à son compagnon. Pour célébrer la Saint Valentin en bonne et due forme, le couple s’était envolé pour Marrakech. A cette occasion, l’ancienne candidate de Secret Story 9 avait alors en effet posté un cliché sur lequel elle échangeait un tendre baiser avec son compagnon. La légende déjà prêtait à confusion. "MYLOVE #Mr #Mrs", avait-elle alors écrit laissant présager une future demande.

C’est sans doute désormais chose faite ! De retour à Londres où les amoureux vivent désormais depuis le transfert de M’Baye Niang au club Watford FC, sont à nouveau sortis pour le dîner de la Saint Valentin. Le footballeur a visiblement vu grand en invitant sa belle dans un palace de la capitale britannique. A l’issue de cette soirée sans doute magique, Emilie Fiorelli a partagé sur son compte Instagram une photo qui ne laisse guère de doute.









❤️ #Yes #isaidyes Une publication partagée par Emilie Fiorelli (@emilie_fiorelli_officiel) le 14 Févr. 2017 à 15h49 PST





Sur cette photo, on découvre un beau bouquet de roses rouges au milieu duquel trône un bel écrin. Dans ce dernier, on aperçoit une bague ressemblant étrangement à une alliance. En guise de légende, Emilie Fiorelli a tout simplement mis un petit cœur accompagné du message : "#Yes #isaidyes" (traduisez par #Oui #j'ai dit oui"). Deux indices qui tendent donc à prouver que M’Baye Niang a bel et bien fait sa demande à sa dulcinée. La jolie star de téléréalité et le footballeur semblent véritablement fiancés.









❤️ MYLOVE #Mr #Mrs @mbaye_niang11 Une publication partagée par Emilie Fiorelli (@emilie_fiorelli_officiel) le 13 Févr. 2017 à 16h12 PST