La Saint Valentin, il y a ceux qui y voient une fête commerciale uniquement destinée à vendre plus de fleurs et autres cadeaux romantiques et il y a ceux qui voient une occasion supplémentaire de célébrer leur amour. Emilie Fiorelli et M’Baye Niang appartiennent plutôt à la deuxième catégorie. Les deux tourtereaux se sont en effet envolés pour Marrakech au Maroc afin de célébrer la fête des amoureux.

En couple depuis juin 2016, le footballeur et la gagnante de Secret Story 9 semblent toujours aussi épris l’un de l’autre. A tel point que la jolie Marseillaise a quitté la cité phocéenne pour emménager avec son chéri à Milan, ville où évoluait ce dernier. L’attaquant jouait jusque la saison dernière au Milan AC. Mais le club a depuis décidé de prêter son joueur au Watford FC (club londonien). Un changement de situation qui semble ne pas déranger l’ancienne candidate de Secret Story 9. Bien au contraire… La jeune femme n’a en effet pas hésité à partager sa joie de pouvoir ainsi rejoindre la capitale britannique. "#Welcome #London #Newlife," a-t-elle ainsi écrit sur son compte Instagram le 29 janvier dernier (Traduisez par : " #Bienvenue #Londres #NouvelleVie"). Elle y croisera sans doute Caroline Receveur et Nabilla Bennatia qui y ont également élu résidence.

Mais aussitôt installée, aussitôt repartie. Les deux amoureux ont à nouveau repris l’avion pour le Maroc pour y fêter la Saint Valentin. A cette occasion, Emilie a partagé un cliché sur lequel elle embrasse tendrement son compagnon. En légende de ce cliché, la sœur jumelle de Loïc a ainsi écrit : "MYLOVE #Mr #Mrs" accompagné d’un petit cœur.





