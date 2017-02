Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est ce qu’on appelle un « avant/après » impressionnant… Emilie Nef Naf, gagnante de la saison 3 de Secret Story, a partagé sur son compte Instagram un montage photo illustrant sa perte de poids depuis 2014. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’évolution est spectaculaire !

La première photo, datée d’il y a trois ans, montre une Emilie affichant quelques rondeurs héritées de sa seconde grossesse. En effet, l’ancienne secrétiste est mère de deux enfants, Maëlla, née en novembre 2012, et Menzo, né en novembre 2014. Sur la seconde, Emilie apparaît tout sourire en tenue de fitness, un petit haltère à la main. Finie les formes généreuses, place au ventre plat et aux muscles dessinés.

La raison de ce post ? Emilie Nef Naf veut partager ses conseils en matière de nutrition et d’hygiène de vie, deux choses qui lui ont permis de retrouver la ligne. « Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n’est que ténacité », écrit-t-elle en préambule, citant l’aviatrice américaine Amelia Earhart. Puis la belle d’évoquer la « motivation » qu’elle souhaite transmettre à ses fans à travers les vidéos de sa chaîne Youtube.

Dans un autre post, elle évoque également les petits déjeuners qu’elle prenait lorsqu’elle était enceinte de Menzo. « J’adorais prendre mon petit déjeuner avec un Candy Up au chocolat et deux Princes choco, voire 3… ou 4. Avec un BON verre de jus d’orange fluo chimique bien sucré. » Aujourd’hui, comme on peut le constater sur la vidéo du post, c’est plutôt Muesli bio et mélange de fruits frais et secs. Un changement radical qui a semble-t-il porté ses fruits.













