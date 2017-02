Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui ne connaît pas Vincent Queijo ? Candidat emblématique de Secret Story saison 7, le jeune homme est surtout connu pour sa relation sulfureuse avec Alexia Mori, elle-aussi participante à l'émission de télé-réalité. Après le jeu, le candidat a enchaîné les conquêtes amoureuses, sans pour autant trouver LA perle rare. C'est alors qu'il se lance dans la folle aventure qu'est la Villa des Cœurs Brisés. "J'ai vu la première saison, ça m'a intrigué. Pour moi (participer à la Villa des Cœurs Brisés 2), ce n'était pas pour trouver l'amour mais plutôt régler des problèmes d'amour. Je me suis dit 'pourquoi pas rencontrer Lucie pour qu'elle m'aide ?'", a-t-il confié en exclusivité à MYTF1.

Dès lors, Lucie, la love coach décide de mettre l'éternel séducteur à l'épreuve. Il rencontre ses première prétendantes les yeux bandés. L'objectif ? Apprendre à mieux connaître les femmes avant de s'attarder sur leur physique. Après moult rendez-vous à l'aveugle, le beau gosse décide d'aller plus loin avec l'une des prétendantes, Morgane. Mais ça n'ira pas plus loin. C'est alors qu'apparaît Cécile. Brune, sexy et timide, la jeune Normande a toute les qualités requises pour Vincent Queijo. Mais pour une fois, le Portugais décide de prendre son temps avec la jeune femme. Ils se voient plusieurs fois à l'extérieur avant de la convier dans la maison. Très attaché au physique, le jeune homme se rend compte que ce n'est plus cela qui doit primer dans ses relations. Il décide de s'intéresser à la personne et s'aperçoit que ça ne match pas avec sa prétendante...

S'en suivra une courte relation avec Daisy. Mais là encore, les sentiments ne sont pas au rendez-vous. Les deux cœurs brisés préfèrent rester amis. Une fois les caméras éteintes, Vincent Queijorevoit certaines prétendantes "pour voir si ça pouvait marcher à l'extérieur, mais ça n'a pas fonctionné, on n'est pas compatibles". La question que tout le monde se pose est donc de savoir si oui ou non, le candidat a trouvé l'amour. Et la réponse est oui ! Le beau gosse file le parfait amour avec... Sarah, la candidate de <em>Secret Story 10</em>. Sur les réseaux sociaux, les deux amoureux multiplient les déclarations enflammées par tweets interposés, symbole d'un amour fort et puissant qui n'a fait que se concrétiser au fil du temps.