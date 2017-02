Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"En arrivant dans la villa des cœurs brisés, je savais pour qui je venais", déclare Smaïl à MYTF1. Âgé de 35 ans, le jeune homme est venu pour conquérir le cœur d'Eddy, dont la problématique était de tomber amoureux pour la première fois de sa vie. "Ce qui m'a plu chez lui c'est son physique. C'est un très beau garçon. Il sait chanter, danser, très marrant, il a tout pour lui", continue Smaïl. Très vite, l'alchimie opère entre les deux hommes. A coup de balades au bord de la mer et de soirées romantiques, les deux cœurs brisés ne se séparent plus. Ils se sont même embrassés à plusieurs reprises au sein de l'aventure.

Mais où en sont-ils aujourd'hui ? Smaïl et Eddy sont-ils toujours en couple à l'heure actuelle ? Eh bien non. "Aujourd'hui, ma relation avec Eddy est bel et bien fini. Ça a été une super relation. On est sortis ensemble après la Villa des Cœurs Brisés, mais je pense que sa problématique n'est pas réglée". Si les deux garçons ne sont plus ensemble, cela ne les empêche pas de se donner des nouvelles assez régulièrement. "C'est quelqu'un de formidable. On s'épaule, on s'appelle presque tous les jours", conclut le coach sportif. Même s'il n'a toujours pas trouvé le grand amour, <em>la Villa des Cœurs Brisés</em> a permis au meilleur ami d'Anaïs de s'assumer pleinement tel qu'il est. Dans le dernier épisode, il n'a d'ailleurs pas hésité à remercier Lucie, la love coach pour lui avoir prodigué des conseils pour ses prochains dates.