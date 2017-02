Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après avoir participé à Secret Story 9 aux côtés de sa sœur jumelle, Emilie, sacrée gagnante, Loïc Fiorelli est retourné à sa passion première : le ski. Moniteur depuis plusieurs années, le beau gosse a récemment lancé sa chaîne de vidéo sur XTRA, où il teste des sports à gogo. Aujourd'hui, le jeune homme revient plus en forme que jamais pour vous présenter son tout nouveau projet. Pour ce faire, le Marseillais à l'accent chantant a fait appel au célèbre blogueur people Sam Zirah. L'objectif de cette vidéo est bien entendu d'apprendre au journaliste à faire du ski... et c'est loin d'être gagné.

Loïc et Sam Zirah, tout schuss !

"Sam je t'ai préparé un bon programme. Tu verras, on va passer une super bonne journée, tu vas souffrir, je vais bien prendre soin de toi", ironise Loy au début de la vidéo. Le beau gosse va initier le journaliste au ski, sport que Loïc affectionne par-dessus tout. Après avoir acheté le matériel, l'ancien habitant de la Maison des Secrets convie Sam Zirah à apprendre les fondamentaux de ce sport alpin. "Pour le moment, Sam se débrouille trop bien", avoue le frère d'Emilie.

Plus périlleuse, l'épreuve du tire-fesse, qui a beaucoup fait rire Loïc. Il faut dire que le blogueur n'est pas habitué à ce genre d'exercice. Assez frileux au départ, Sam Zirah parvient à s'envoler pour la prochaine piste... L'étape du télésiège est également à mourir du rire. Pris d'une peur bleue, le vidéaste se retrouve face au vide et panique. "Alors moi je suis très moqueur, c'est pas sympa", avoue Loïc, hilare face à la caméra, qui tente, tant bien que mal de donner des conseils à son ami pour vaincre sa peur du vide. Dernière étape du périple enneigé : une piste plus raide. Visiblement, les nombreuses leçons de l'animateur portent leurs fruits. "Oui j'ai eu peur, oui j'ai stressé, mais j'ai adoré", conclut le journaliste à la fin de cette expérience.