Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vous ne rêvez pas ! Fanny a bel et bien eu un bébé, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez...

Il est petit, potelé et italien et a le poil gris foncé. Vous l’aurez deviné, il ne s'agit pas là d'un nouveau-né mais bien d'un petit chiot. Fanny, la candidate de Secret Story saison 10 vient d'acquérir un bébé chien dans son foyer, un cane corso, âgé de seulement quelques mois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme a littéralement jeté son dévolu sur lui. Le petit canin fait l'unanimité chez les Rodrigues. Complètement gaga du cabot, la jeune femme a publié pas moins de 3 clichés de la boule de poils en moins de 5 jours ! Sur les réseaux sociaux, les commentaires élogieux sur la bête fusent de toute part. "Elle est trop mimi", "j'aime trop ton chien, il est vraiment magnifique", "bienvenue au petit chien", peut-on lire sur Instagram...

Fanny, une maman made in Secret Story

D'habitude, c'est une fois l’aventure Secret Story terminée que les candidates tombent enceintes. Mais, cette fois-ci, c'est au sein de la Maison des Secrets que Fanny a appris sa grossesse. Très émue à l'idée de l'annoncer à ses camarades d'aventure, la jolie rousse pétillante a explosé de joie avant de fondre en larmes. Des larmes de joie évidemment, qui ont permis à la jeune femme de se battre dans le jeu pour son bébé. Éliminée bien avant d'accéder à la grande finale de Secret Story, Fanny ne regrette absolument rien de son aventure. Heureuse et amoureuse, elle prépare l'arrivée de son petit trésor dans les prochains mois.





Welcome Home! 🐶❤ #canecorso #italiano #gray #novomembro #inlove Une photo publiée par F A N N Y R O D R I G U E S (@fannyrodriguesoff) le 20 Janv. 2017 à 8h54 PST





Estamos completamente apaixonados por ti, Iker 💙🐶 É incrível, ele já deve ter percebido que tenho um bebe dentro de mim, porque só quer estar encostado à minha barriga! 😍🙏🏽 #canecorso #inlove #dogslover #novomembrodafamilia Une photo publiée par F A N N Y R O D R I G U E S (@fannyrodriguesoff) le 21 Janv. 2017 à 6h37 PST