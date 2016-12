Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Ce que j'ai à vous dire, c'est que je ne suis pas rentrée tout seule dans l'aventure, je suis enceinte !", déclarait Fanny moins d'un mois après son entrée dans la Maison des Secrets à l'ensemble des Habitants. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe pour les candidats, mais aussi pour la principale intéressée qui a dû cacher la nouvelle aux autres. "J'avais envie de vous crier que j'étais enceinte, et je n'ai pas réussi", confiait-elle. "Je ne pouvais pas en parler. J'ai fait une échographie avec le bébé, tout va bien. Un de mes rêves est réalisé", concluait-elle en essuyant ses larmes. Une fois sortie du jeu, la jeune femme a retrouvé son fiancé, Joao afin de préparer au mieux l'arrivée de leur petit bébé.

Fanny affiche son ventre sur Instagram

Fière de devenir maman, la jeune femme a posté une photo de son baby bump sur Instagram. On y découvre une Fanny bien portante, le ventre arrondi. "Pur bonheur" a-t-elle écrit en guise de légende. Il faut dire que la jeune femme ne s'y attendait pas. En entrant dans Secret Story, elle ne savait pas encore qu'un autre petit cœur battait dans son ventre. Concernant le prénom du bébé, ce dernier s’appellera San Diego si c'est un garçon. Et si c'est une petite fille, la jeune femme n'en a aucune idée. Après le bébé, le mariage ? Dans une interview accordée à Pure People, la jolie rousse a parlé de ses projets post-grossesse. "Je trouve que c'est bien de se marier enceinte, mais je me dis que si c'est après que j'accouche, je pourrai faire le mariage et le baptême en même temps. J'économise ainsi des sous, c'est pratique", a-t-elle déclaré. Concernant la cérémonie, la secrétiste sait exactement ce qu'elle veut. "Je vais me marier comme une vraie femme. Avec la robe, les roses, le riz... Pas un truc excessif", conclut-elle. On lui souhaite bon courage pour ses derniers mois de grossesse !





Felicidade pura ❤️ Une photo publiée par F A N N Y R O D R I G U E S (@fannyrodriguesoff) le 27 Déc. 2016 à 8h43 PST

