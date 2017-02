Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Elle avait fait rire les téléspectateurs avec ses expressions alambiquées, ses coups de gueule et sa bonne humeur à toute épreuve. Fanny était l’un des rayons de soleil de la saison 10 de Secret Story. Un rayon de soleil qui avait ému les fans en annonçant qu’elle était enceinte de son premier enfant. Sur Instagram, la jeune femme tient régulièrement informé sa fanbase de l’avancée de sa grossesse.



Très active sur le réseau social, elle poste aussi beaucoup des selfies et des photos de ses déplacements et de ses changements de look. Fanny, adepte des couleurs flamboyantes, a décidé de s’assagir. Exit la longue chevelure rouge, la Portugaise opte pour un carré long châtain foncé. Plus sage, plus femme. Un changement capillaire qui a conquis ses nombreux fans. « Tu es trop belle », « quelle star », « toujours aussi belle », « trop mignonne », ont ainsi commenté les aficionados de Fanny sur ses photos Instagram.



Rayonnante, Fanny est plus épanouie et heureuse que jamais. Il y a quelques jours, elle postait un cliché de l’une de ses échographies et adressait un attendrissant message à son petit garçon. La jeune femme écrivait alors : "Ma vie a changé le 14 septembre. Le jour où j'ai su que je t'avais en moi. On t'a tellement voulu... T'es la preuve d'un grand amour. De notre amour. À chaque fois que je te vois, à chaque fois que je te sens, c'est une énorme joie en moi ! On se réjouit de te rencontrer et de sentir enfin dans nos bras, mon fils !"