Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En vacances à Las Vegas, la ville qui ne dort jamais, Amber et Thomas s'adonnent à des activités ludiques que tout bon touriste ferait. Après avoir fait une séance shopping dans un centre commercial, assisté au spectacle du cirque du soleil au Hard Rock Café puis voyagé à bord d'une gondole italienne, le couple s'est rendu dans un endroit mythique de Las Vegas : le casino. Très joueur, le couple a décidé de tester l'ensemble des machines. Et bingo, ils ont remporté le jackpot ! En misant seulement 1 dollar, Amber Beatie a eu la surprise de remporter la somme de... 392.50 dollars ! Il ne s’agit peut-être pas d’un montant astronomique, mais suffisant pour que les deux tourtereaux soient aux anges. "OMG! Amber a gagné ceci avec seulement $1! Penny slot sur le tout dernier tour. #VegasBaby #SS10 #SecretStory10", a-t-il écrit sur Twitter.

La #SecretFamily toujours plus soudée

Secret Story a beau être terminé depuis plusieurs semaines, les Habitants sont toujours aussi soudés les uns les autres. Athénaïs n'a pas hésité à féliciter la femme de Thomas pour son butin. Toujours sur Paris, les jumelles Manon et Anaïs passent leur journée avec leur chouchou et grand gagnant de la saison anniversaire, Julien. Sur les réseaux sociaux, Maeva et Marvin multiplient les déclarations enflammées par tweets interposés. Reparti aux Etats-Unis, Thomas n'hésite pas à lancer, quant à lui, fait régulièrement des clins d’œil à ses anciens camarades de jeu. Le dernier en date ? Un cliché de lui portant le même pull que son ami Julien. "Les beaux esprits se rencontrent! Encore Julien, Bravo! Je te souhaite beaucoup de succès, d'amour et de moments étonnants @JulienSS10 #SS10", a-t-il écrit. C'est beau !





OMG! Amber a gagné ceci avec seulement $1! Penny slot sur le tout dernier tour. #VegasBaby #SS10 #SecretStory10 🎉😮💰 Amber won with only $1! Penny slots on the last spin. @amberbeatie Une vidéo publiée par Thomas Beatie (@thomassecretstory10) le 4 Janv. 2017 à 10h35 PST