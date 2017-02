Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'hiver est chaud avec Leila Ben Khalifa. La jeune femme continue son tour du monde à la recherche du soleil. Après Dubaï et le Mexique où la jolie brune a exposé son corps de rêve à coups de posts Instagram sulfureux, c'est au carnaval de Rio qu'elle se trouve actuellement. Et au vu des premières images que la gagnante de Secret Story a partagé sur les réseaux sociaux, l'ambiance est plus que chaleureuse. Avec son Crop top exotique aux couleurs de Rio de Janeiro et son mini short jaune ultra moulant, la brunette fait sensation !

Sur les réseaux sociaux, les fans de la jolie jeune femme sont aux aguets et les commentaires élogieux fusent de toutes parts. "Vraiment magnifique dans ton ensemble, tu es parfaite Leila", "OMG (sic),tu pourrais animer le carnaval avec ta tenue, tu es belle et rayonnante", "quelle fraîcheur, magnifique, pas d'autres mots", écrivent-ils. Le carnaval de Rio réunit chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier. Selon les estimations, près de 850 000 touristes sont prévus pour toute la durée du festival. Au programme de ces trois jours de festivités : de la fête, de la danse et du show. Malgré l'affluence, Leila Ben Khalifa peut compter sur ses amis, ses "partners in crime" pour faire la fête avec elle jusqu'au bout de la nuit, telle une vraie Carioca.





Like a Carioca 💃🏻💃🏻💃🏻 #carnaval #camaronten1 #riodejanerio #brasil🇧🇷 Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 27 Févr. 2017 à 16h44 PST





In @camaroten1... dance! Have fun! Or go home!!! 🎊🎉💥🎭💃🏻🥁 #carnaval #camaronten1 #riodejanerio #brasil🇧🇷 Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 27 Févr. 2017 à 16h53 PST

