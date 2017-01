Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Jaja et Ayem se connaissent depuis plusieurs années. Coiffeur attitré de l'ancienne brune plantureuse de Secret Story 5, le jeune homme est devenu au fil du temps une personne de confiance pour la chroniqueuse, maman du petit Ayvin. Régulièrement présent sur les Snap de la jeune femme, Jaja ne perd pas une occasion pour la faire rire et la divertir en toute occasion. Lors de l'entrée de Jaja dans la Maison des Secrets, l'ancienne candidate avait soutenu bec et ongles son "chouchou" dans le jeu. Eliminé après plusieurs semaines d'aventure, les deux amis se sont retrouvés. Content de retrouver sa "moitié", le jeune homme lui a fait une belle déclaration sur Twitter. "Toute ma vie... Ayem Nour", a-t-il écrit en-dessous d'une photo en noir et blanc des deux protagonistes. Une petite attention qui a fait plaisir à la jeune femme, qui a de suite relayé le post sur Twitter.

Ayem, maman à plein temps !

Depuis qu'elle a accouché de son petit Ayvin, Ayem savoure son nouveau rôle de maman. Désormais, son compte Snapchat est dédié à son petit bout de chou, qu'elle présente régulièrement à sa communauté, sans pour autant dévoiler son visage, histoire de préserver un peu son intimité. Promenade au soleil, petite après-midi cosy à la maison, journée plage... Vous l'aurez compris : Ayem est une vraie petite mère-poule pour son fils, "la chair de sa chair", comme elle aime le rappeler. Heureusement, avec un emploi du temps aussi chargé que le sien, elle peut compter sur sa maman qui veille au grain sur son petit-fils.





