Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Entre anciennes candidates de télé-réalité, on se soutient, on se défend et surtout on s'admire. Et ce n'est pas Maeva qui dira le contraire. Hier, la starlette de télé-réalité, en couple avec Marvin a fait part de l'admiration qu'elle porte à Caroline Receveur, ancienne secrétiste et nouvelle égérie L'Oréal Paris. C'est en voyant une vidéo tuto de l'ancienne participante de Danse avec les stars que Maeva lui a adressé le plus beau des messages. "Quelle beauté et il en est égale de son cœur. Elle est pour moi la seul qui sort du lot, un exemple. Intègre, simple, pro (sic)", a-t-elle écrit.

Et elle n'est pas la seule à avoir exprimé son admiration à la jolie blonde. Véritable digital influencer depuis plusieurs années, Caroline Receveur est félicitée de toute part par ses amis, d'anciens candidats de Secret Story qui l'ont toujours poussée vers le haut mais aussi ses fans. Sur Instagram, ils sont près de 2 millions à la suivre contre 680 000 sur Twitter.

Caroline Receveur recherche son assistant personnel

Être Digital Influencer, c'est un boulot à plein temps. Caroline Receveur est donc à la recherche de son assistant pour l'aider à gérer tout le travail et être présent à ses nombreuses réunions fashion aux quatre coins du monde. Pour avoir la chance de la côtoyer au quotidien, il faut toutefois répondre à quelques critères. 1. Etre bilingue français/anglais 2. Avoir de l'expérience en community management 3. Habiter à Londres où elle s'est installée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire !





