Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Si on vous dit Apériodique, forcément, cela ne vous dit rien. Eh bien plus pour très longtemps. MYTF1 vous dévoile le dernier projet musical de Julien de Secret Story 10. Petit indice : il fait beaucoup de bruit !

Avant d'intégrer Secret Story, Julien mixait dans plusieurs clubs selects de la Côte d’ Azur. Surnommé DJ Caesar, le gagnant de la dernière édition de l'émission de télé-réalité dévoile aujourd'hui la dix-huitième mixtape de "l'apériodique", un mélange entre apéritif et périodique, vous avez saisi ? A l'intérieur, un concentré de musique pour passer une soirée lounge à siroter des cocktails au bord de l'eau... Ça fait rêver ! "L'apériodique #18 vient de sortir 45min de chill music que j'ai mixée et enregistrée rien que pour vous Bon dimanche et bonne écoute mes petits loups ! #caesar #aperiodique #mix #soundcloud #dj" écrit Juju sur son compte Instagram pas plus tard qu'hier.

Sur les réseaux sociaux, les fans sont conquis. "Très bon son", "bravo pour cette nouvelle mixtape, très intéressante et recherchée", "j'adore, décidément tu sais tout faire Julien", écrivent les nombreux twittos après avoir écouté le dernier mix de Dj Caesar ! Julien ajoute donc une nouvelle corde à son arc. Après sa victoire à Secret Story, Juju s'est dirigé vers le milieu de la télé. Régulièrement, l'ancien Habitant de la Maison des Secrets se glisse dans la peau d'un journaliste et interviewe des artistes à l'occasion de plusieurs événements : avant-premières, 50 ans de Téléshopping, soirée des melty Future Awards... Le DJ est partout ! D'ailleurs, le Cannois d'origine est tellement débordé professionnellement parlant, qu'il a élu domicile dans notre belle Capitale française ! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui !