Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Julien et Rayane Bensetti, bientôt réunis au cinéma ? C'est la question que se posent les internautes depuis que le gagnant de la dernière édition de Secret Story a posté ce cliché avec l'acteur au Grand Rex. Il faut dire que la légende de l'image a de quoi susciter l'interrogation. "Trop hâte de commencer les #CoursFlorent ce soir. Peut être qu'un jour j'aurai le plaisir de tourner avec @rayanebensettioffi ? #theatre #cinema #lessons", écrit le Cannois qui a repris ses activités de DJ après sa victoire à l'émission de télé-réalité. Le jeune homme n'a jamais caché son envie de devenir acteur. Dernièrement, l'ex de Sophia a posté sur son compte Snapchat un scénario de la série Les Mystères de l'Amour. Malgré les nombreuses questions des petits curieux qui meurent d'envie d'en savoir plus, l'Habitant de la Maison des Secrets reste muet comme une carpe...

Il faut dire que Juju n'a pas le temps de chômer. Depuis qu'il s'est installé à Paris, le jeune homme n'a plus une seule minute pour lui. Sa notoriété lui permet désormais d'allier l'utile à l'agréable : il est régulièrement chroniqueur pour NT1 qui l'envoie sur des tournages et avant-premières pour interviewer des artistes et autres animateurs du petit écran. Dernièrement, le jeune homme s'est rendu aux 30 ans de Téléshopping. L'occasion pour lui de faire une interview avec Marie-Ange Nardi et Alexandre Devoise. Entre deux reportages, le trublion s'octroie des moments de détente avec Darko, son acolyte qui l'invite régulièrement sur ses vidéos pour relever tout un tas de défis loufoques.