Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Dans la famille "Je fais grimper la température sur la toile", on demande le fils ! Alors que Sarah et Maéva publient à gogo des clichés 100% sexy mettant leurs formes en valeur, les garçons de la Maison des Secrets ne sont pas en reste. Et ce n’est pas Julien qui va dire le contraire. La preuve avec l’un des derniers clichés publiés sur son compte Instagram.

Le jeune homme, qui a réussi à devancer Thomas, Anaïs et Mélanie en finale de l’émission, a mis en ligne sur la toile un cliché dévoilant une partie de son anatomie. Pour le plus grand plaisir de ses admiratrices, le candidat entré dans la Maison des Secrets au bras de Sophia, a immortalisé l’une de ses séances de musculation. Une séance de sport faite torse nu. On découvre ainsi, sur ce cliché, les jolies tablettes de chocolat du DJ.

Quelques jours plus tôt, c’est un cliché d’un tout autre style qui a fait beaucoup de bruit sur la toile. La semaine précédente, le jeune homme a fait le buzz en diffusant une photo le montrant avec son double. Un jumeau apparu grâce à un effet miroir plutôt réussi ! Une image prise un dimanche lors d’une promenade dans le célèbre Quartier Latin de Paris. De quoi se vider la tête avant de poursuivre ses projets.





Se fixer des objectifs et ne jamais rien lâcher 👊🏼 Au boulot 🏋🏼‍♀️ #trainhard #sports Une publication partagée par Julien Geloën (@offjuliengeloen) le 22 Févr. 2017 à 9h37 PST

