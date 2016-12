Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Noël n'est pas terminé. Du moins, pas pour Julien. Le grand gagnant de Secret Story 10 a décidé de se glisser dans la peau d'un père Noël pas comme les autres. En effet, sur son compte Twitter, on découvre le secrétiste en slip et en bonnet rouge, en train de faire du vélo en pleine campagne ! Sur son deux-roues jaune moutarde, le candidat a fière allure. Mention spéciale pour ses Stan Smith bleues, qui sont en désaccord avec le reste de sa tenue. Mais quand bien même ! Le jeune Dj est aussi et surtout connu pour son auto-dérision ! Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à commenter le cliché : "Mais mais sacré jujuuu !!! Joyeux Noël a toi aussi !!", "Ah Juju t'es un petit fou, Joyeux Noël à toi aussi profite de ta belle famille je t'aime fort", "Ps: Regonfle le Pneu arrière tu iras plus Loin !!! Hahha", pouvait-on lire sur Twitter !

Julien, en couple ou pas en couple ?

La question est sur toutes les lèvres, mais le secrétiste continue de jouer la carte de l’ambiguïté. Une fois sorti du jeu, le Niçois était célibataire, enfin presque. Quelques jours après avoir quitté la Maison des Secrets, il revoyait une certaine Tamara. S'il a souhaité garder cette relation secrète dans un premier temps, l'ancien habitant de Secret Story a dévoilé la vérité lors d'une interview pour le site NextPlz. "Je revois mon ex et je me remets avec mon ex", a-t-il admis. Pour autant, le gagnant prend des précautions. "Je prends mon temps et je fais les choses calmement, comme j'ai l'habitude de le faire. Pour l'instant, ça se passe très bien." Entre Tamara et lui, ça semble donc bien parti. S'il n'a pas posté la moindre photo en sa compagnie sur les réseaux sociaux, ça ne saurait tarder !

