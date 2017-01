Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa sortie de la Maison des Secrets soldée par une victoire, Julien passe le plus clair de son temps à arpenter les villes de France. Le DJ a repris ses fonctions et son travail lui permet de se déplacer aux quatre coins de France. En pause dernièrement, le jeune homme a décidé de visiter Versailles. Le château, évidemment, mais aussi les rues et ruelles hors du temps de la ville. En effet, après une balade dans les jardins du Roi Soleil, Julien a fait du tourisme dans la vieille cité.

Sur Instagram, il poste une photo dans laquelle il scrute la devanture d’une boutique d’antiquité. Julien semble avoir apprécié la visite mais regrette de ne pas avoir assez de temps pour explorer en profondeur les alentours. En commentaire, il écrit : "À la découverte de Versailles. Il me faudrait plus d'une seule vie pour apprendre à connaître notre si beau pays".





Julien partage son temps libre entre le Sud de la France et la région parisienne. La semaine dernière, il a retrouvé son Nice natal pour profiter du soleil (le vrai) avant de regagner la capitale. Sur Instagram, il confirmait son amour pour les paysages de la Côte d’Azur, des paysages qui lui regonflent le moral. Il confiait d’ailleurs que "ces quelques jours sous le soleil du sud me font un bien fou !".