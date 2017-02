Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Tic tac, tic tac ! L’accouchement n’est plus très loin pour Alexia Mori comme le montrent ses derniers clichés mis en ligne sur Instagram. Des photos sur lesquelles on découvre l’ex-candidate de Secret Story 7 arborant un joli ventre bien rebondi et de plus en plus imposant ! "J'ai le nombril tellement creusé à la base que même à ce stade, il ne ressort pas encore. Je ne peux plus mettre mon doigt dedans mais pas encore sorti", explique la future maman en légende d’une publication.

Enceinte d’une petite fille, Alexia Mori n’a plus que quelques semaines à attendre avant de pouvoir serrer dans ses bras son bébé. "Il me reste encore 3 mois à tenir ça me paraît tellement long", avoue-t-elle en affirmant regretter de ne plus pouvoir faire de sport. "Le sport me manque, j'ai tellement hâte de pouvoir reprendre plus tard. (…) Je ne peux pas faire de sport car j'ai très mal au dos et à la sciatique mais si j'avais pu je ne m'en serais pas privé !", écrit-elle ainsi.

Ravie de devenir mère, la jeune femme découverte dans Secret Story trouve un peu le temps long. Sans sport, l’une de ses activités préférées, les heures passent moins vite. "Je m'ennuie à mourir à la maison. Je ne peux vraiment rien faire car j'ai un peu mal au ventre en plus enfin bref. J'ai toujours pas acheté de livres, faut vraiment j’y pense !", lance-t-elle ainsi sur Instagram.

Papa ne la sent plus il a essayé ce soir de rester plus longtemps.... il a fini par dire "mes couilles!!" 😂 Et depuis qu'il a enlevé la main elle recommence BIM BAM BOOM 😂 #chipie Une publication partagée par Alexia Mori 🇫🇷 (@alexiamorisecretstory7) le 9 Févr. 2017 à 12h40 PST

