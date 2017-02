Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ses kilos en trop ? Daniela s'en est vite débarrassée. L'ancienne participante de Secret Story 3 a publié une photo Avant/Après et le résultat est plus que probant !

Cinq mois après avoir accouché de son petit bébé, Daniela Martins est de retour sur les réseaux sociaux. Heureuse grâce à sa petite fille dont elle cache volontairement l'identité sur Instagram afin de préserver sa vie privée, la tornade brune est de nouveau à l'aise dans son corps. En atteste le cliché qu'elle a posté il y a quelques heures pour montrer le résultat de ses séances de sport acharnées. "5 jours avant l'arrivée de ma princesse, 5 mois et demi après l'arrivée de ma princesse. Aimez votre corps... On ne se le dit pas assez !!! C'est incroyable l'évolution et les étapes par lesquelles il passe, tout ce qu'on lui impose, tout ce qu'il nous donne", écrit-elle en dessous du cliché avant/après qui a suscité l'étonnement des internautes.

Il faut dire que ce n'était pas gagné d'avance pour la jeune femme dont le secret était "Je suis la maîtresse d'un Ballon d'Or". Pendant sa grossesse, Daniela Martins a pris beaucoup de poids. "Suis-je la seule femme sur terre à accoucher après 41 semaines ?? Non, parce que je commence à me demander si je ne suis pas vraiment un éléphant", se demandait-elle quelques jours avant de donner naissance à son premier enfant. Grâce au sport et à une hygiène de vie irréprochable, la Luxembourgeoise a gommé tous ses kilos de grossesse et affiche désormais une silhouette fine et un ventre plat ! Dans quelques mois, c'est Fanny, la Portugaise de Secret Story 10, qui donnera naissance à son premier enfant, issu de sa relation avec son chéri de longue date, Joao.





Les objectifs ne sont plus du tout les mêmes, car le temps accordée n'est plus du tout le même... Quand E. ira à la maternelle on se focalisera à nouveau sur le boule 😅🙈🍑💪🏼 on attendant on décrasse ! #5monthspostpartum #nofitmom Une publication partagée par Daniela Martins (@martinsdaniela) le 11 Févr. 2017 à 3h08 PST