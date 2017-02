Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Chaque année, Nabilla est couverte de cadeaux par Thomas Vergara pour son anniversaire. 2017 ne fera pas exception à la règle. Quoi de plus romantique en effet que de fuir le froid et l’hiver français pour se réfugier à Saint-Barthélemy, aux Antilles, sous un soleil régénérant ? Vous ne rêvez pas, c’est bien ce qu’a offert l’amoureux transi à sa belle !

Vous voulez des preuves ? Les comptes Instagram de la star de la télé-réalité et de Thomas en regorgent. Il y a deux jours, ce dernier postait la photo d’une magnifique baie aux eaux turquoise avec la légende « Bonjour Saint Barth ». Puis les clichés paradisiaques se sont accumulés. Entre selfies au restaurant ou les pieds dans l’eau, rivière de coquillages et couchers de soleil, les moments de complicité entre les deux tourtereaux ne manquent visiblement pas.

Quant à Thomas Vergara, il multiplie les déclarations d’amour à sa belle, ne se privant pas d’ajouter des petits cœurs à chacun de ses posts. Le romantisme est total, comme en atteste le mot qui accompagne l’une des photos du couple : « Joyeux anniversaire à la femme de ma vie », rien que ça ! Il faut dire que le lieu inspire ce genre de sentiments. Le couple loge ainsi au luxueux hôtel Eden Rock, qui jouit d’une vue à couper le souffle sur l’océan Atlantique. De quoi passer les plus belles vacances du monde…





Bonjour Saint Barth ❤️ Une photo publiée par Thomas Vergara (@vergarathomas) le 5 Févr. 2017 à 5h50 PST





Joyeux anniversaire à la femme de ma vie ❤️ #stbarth #paradiseisland Une photo publiée par Thomas Vergara (@vergarathomas) le 5 Févr. 2017 à 16h29 PST





Paradise Island Une photo publiée par Thomas Vergara (@vergarathomas) le 7 Févr. 2017 à 7h39 PST





Another day in paradise 👙 Une photo publiée par Nabilla Benattia (@nabillanew) le 7 Févr. 2017 à 8h59 PST





