Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous. C'est lors de la saison 6 de Secret Story que les téléspectateurs font la connaissance de la pétillante Nadège. La jolie Suissesse de 25 ans à l'époque se présente comme chargée des relations publiques dans un restaurant branché de Genève. Attirée par le luxe, la jeune femme confie à la voix aimer les belles choses. Elle se donne alors les moyens d'obtenir ce qu'elle veut et réussit à coup sûr ! Ayant un pêché mignon pour les beaux bruns ténébreux, elle tombe littéralement amoureuse de Thomas Vergara - le boyfriend de Nabilla - avec qui elle aura une relation compliquée dans le jeu.

Nadège : de Secret Story à Sous le soleil

Dans l'aventure, Nadège est une jeune femme déterminée qui attire les foudres de nombreux Habitants. On se souvient de ses clashs à répétition avec Fanny ou encore Capucine Anav. Avec son caractère et son franc-parler, elle accède à la finale, et remporte l'aventure ! Puissante et consciente de sa notoriété, Nadège Lacroix s'adonne à sa passion première : la comédie. La jeune femme opère pour un changement de look radical. Dans une interview accordée en exclusivité à MYTF1, la jolie Suissesse est revenue sur ses envies d'être actrice : "J’ai eu la chance de jouer dans Sous le soleil de Saint-Tropez et dans les Mystères de l’amour suite à ma participation à Secret Story, ce qui est génial. Aujourd’hui, je me remets au théâtre. La comédie, c’est vraiment ce qui me passionne et j'ai d'autres projets".





Nadège : nouveau look pour une nouvelle vie

Après une histoire d'amour avec Nicolas, un ancien candidat de Secret Story 9, la jolie blonde prend un virage à 180 degrés : elle devient brune, change ses fréquentations, devient la BFF d'une Bachelorette (Laurie), et se fait opérer du nez. Ce passage par la case chirurgie, elle en rêvait depuis des années. "Je me suis cassée le nez en étant petite et j’avais la cloison nasale déviée, j’avais envie de le faire mais j’avais peur. Peur d’un résultat décevant, peur de ne pas me reconnaître et de ressembler à tout le monde et de perdre cette gueule qui faisait ma personnalité", a-t-elle expliqué sur son blog. Lors d'un séjour en Tunisie au mois de décembre, la jolie brune saute le pas et se fait opérer. Et le résultat est probant : depuis hier, Nadège inonde la toile de clichés de son nouveau nez qu'elle accepte enfin. Après sa récente participation à une nouvelle télé-réalité, la Suissesse vient de s'envoler pour Madrid pour entamer un nouveau projet qu'elle garde secret. C'est donc loin d'être tout pour le moment...