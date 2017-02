Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story, Zarko et Zelko étaient de près, les candidats les plus compétiteurs du jeu. Féroces, prêts à tout pour arriver à leurs fins, quitte à se faire des ennemis dans la foulée, les jumeaux étaient les deux personnes à abattre. Arrivé jusqu'en finale, le frère de Zarko a, après la fin de l'émission de télé-réalité, opéré pour quelques changements notables, en attestent les nombreux clichés postés sur les réseaux sociaux."Après 3 mois de Sport et Régime. Ça donne ça, mais c'est pas fini :)", écrivait le candidat sur son compte Twitter. Et d'enchaîner au mois d'octobre avec un Avant/Après époustouflant. Il faut dire qu'après son aventure dans la Maison des Secrets, le candidat avait pris de l'embonpoint.

Après avoir participé à plusieurs télé-réalités, il intègre la version serbe de Secret Secret, Parovi. Une expérience qui l'aura marquée, lui et son frère. Aujourd'hui, le jeune homme s'est retiré de la sphère médiatique. Toujours actif sur les réseaux sociaux, Zelko se consacre à un nouveau projet. Fin janvier, il a annoncé sur Twitter l'ouverture prochaine de son restaurant, à Enghien-les-Bains, en Seine Saint-Denis : "Salut les amis bientôt mon restaurant sur Enghien les Bains ! Le Point Commun - Food & Drinks Sur 2 niveaux, pâtes, pizzas, salades, Burgers". Pour le moment, "Super Zelko" n'a pas donné la date d'ouverture de son établissement, mais comptez sur lui pour vous prévenir assez vite.