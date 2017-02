Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"New body, new life, new project". C'est par ces quelques mots écrits dans la langue de Shakespeare que Rémi Notta, ancien finaliste de Secret Story 9 a fait sa réapparition sur Twitter, après un "bon remue-ménage", comme il l'a lui-même affirmé sur ledit réseau social. Dans l'émission de télé-réalité qui l'a fait connaître, le Marseillais dont le secret était "Je suis né en prison" était repérable à son sourire ultra-bright et son désormais cultissime "Nanani, nanana". En couple avec Emilie Fiorelli, la gagnante de Secret Story, les deux tourtereaux se sépareront deux mois après la sortie du jeu.

Désormais, Rémi opte pour un changement de look radical. Le Marseillais de naissance a fait un tri dans ses amis, mais pas seulement. Sur les réseaux sociaux, il arbore une musculature impressionnante qui a étonné ses fans, très nombreux à avoir noté les changements notables du beau gosse. "On adore tous ces changements", "trop beau", "super les changements", peut-on lire sur Twitter. Sur son compte Instagram, le jeune homme a publié une photo issue d'un shooting sexy. En sous-vêtements et abdos mis en lumière, le candidat de Secret Story va faire craquer ses admiratrices à coup sûr.

Cette nouvelle vie, Rémi veut la croquer à pleine dent. Il y a quelques mois, le jeune homme a répondu aux questions de ses fans lors d'un Facebook Live. L'occasion rêvée pour lui de révéler quelques-uns de ses nombreux projets à venir. Parmi eux, un rôle dans une série. "J'ai commencé à tourner dans une série donc petit à petit, ça avance. J'ai aussi d'autres projets mais j'en parlerais plus tard", a-t-il annoncé. Pour le moment, l'ancien secrétiste reste très évasif sur ce qui arrive. Mais restez connectés, le meilleur reste à venir.