Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Leila Ben Khalifa n’en finit plus de nous surprendre. La grande gagnante de la saison 8 de Secret Story donne régulièrement de ses nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle partage avec ses 336 mille abonnésles moments forts de son quotidien ainsi que son actualité. Alors qu’on vous proposait de découvrir les photos très sexy de Leila Ben Khalifa lors de son dernier shooting, la belle brune aux formes très sexy vient de poster un cliché pour faire une annonce très importante. Elle fera bien partie de la saison 2 de l’émission Fashion Star diffusée à Dubaï à partir du 1er mars.

Une conférence de presse a eu lieu il y a quelques jours pour annoncer le lancement de cette saison 2 et Leila Ben Khalifa de Secret Story 8 était bien évidemment présente pour l’occasion. Elle portait un ensemble crée par Jean Paul Benielli qui a mis tout le monde d’accord. Leila Ben Khalifa était très sexy lors de cette soirée de lancement. Ses fans n’ont pas manqué de lui adresser de nombreux compliments et des messages d’encouragement sur son compte Instagram. La popularité de la jeune femme n'a pas de frontière et désormais ses fans ont hâte de découvrir les premières images de Leila Ben Khalifa dans cette émission.





So excited to announce to u that @fashionstarar season2 will start the 1st of March... can't wait!!! 😍😍😍 #fashionstarar🌟 #dubaionetv #verysoon rocking @jeanpaulbenielli outfit Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 19 Févr. 2017 à 12h13 PST





Are u ready for a second ride? @fashionstarar season2 coming very very soon @dubaionetv... stay tuned!!! #1stofmarch #fashionstarar🌟 #dubaionetv Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 19 Févr. 2017 à 12h19 PST