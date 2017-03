Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Quand elle n’est pas sur les émissions quotidiennes de Secret Story, Leila Ben Khalifa enchaîne les projets aux quatre coins du monde. La gagnante de la saison 8 présente la version arabe de la célèbre émission américaine "Fashion Star". Le show est diffusé toutes les semaines sur la chaîne Dubaï One TV.



Sur Instagram, la belle a posté des clichés de la tenue qu’elle portait lors de la présentation du troisième épisode. Sa robe a été imaginée par la créatrice Reem Acra, une robe courte avec paillettes et dentelles et un détail original : des lanières qui se croisent sur le torse. La tenue a fait le plus bel effet sur la fanbase de Leila Ben Khalifa. En effet, les fans de la jeune femme ont largement commenté les trois photos postées sur Instagram : « séduisante », « toute en beauté », « s’il ne fallait garder juste une photo de toi, ce serait peut-être celle-là », « sublime beauté », peut-on ainsi lire.