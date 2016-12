Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Elle court, elle court la rumeur ! Depuis plusieurs heures, Twitter est en ébullition. Et pour cause, les internautes en sont persuadés : Maeva serait bel et bien enceinte. La rumeur est partie d’un faux compte Instagram, celui de @marvin_tilliere_prive. Une photo de Marvin et Maéva a été publiée et la légende est plus qu'équivoque : "Hey la team sauvage !! Je suis très fier de vous annoncer que je serai papa". Mais ce n'est pas tout ! La personne en a profité pour annoncer la nouvelle sur Snapchat : "Je suis trop SUPER EXCITE, j'ai une trop bonne nouvelle à vous annoncer". Evidemment, toute ces rumeurs sont fausses ! Et c'est la principale intéressée qui a décidé de prendre la parole afin de rétablir la vérité.

"Non, je ne suis pas enceinte !"

C'est via son compte Instagram que Maeva a pris la parole. L'occasion pour elle de mettre les points sur les "i". "Cette petite vidéo pour vous dire que non je ne suis pas enceinte. Sur la photo je suis juste ballonnée. J’avais mangé un bon gros bon McDo ! Du coup, il y a énormément d’articles qui commencent à sortir à la suite de cette rumeur. Aidez-moi à la faire taire s’il vous plaît, Je ne suis pas enceinte !" A la fin de la vidéo elle présente un garçon qui affirme qu’elle n’est vraiment pas enceinte. La personne en question, c'est son meilleur ami. "Tiens d'ailleurs c'est le pote avec lequel j'aurais trompé Marvin", s'amuse la secrétiste. "C'est mon meilleur ami, voilà !", conclut-elle. La boucle est donc bouclée !





