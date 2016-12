Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Très complices à l'intérieur du jeu comme à l'extérieur, Manon et Anaïs ne perdent pas une seule seconde pour se voir et partager ensemble. Le cœur sur la main, elles se sont rendues à l'Hôpital d'Aubagne afin de rendre visite aux enfants malades. C'est par le biais de l'association Les Cuistots du Cœur, qui vise à "faire partager aux enfants malades des moments de joie et de bonheur", comme ils le précisent sur leur page Facebook et Instagram, que les deux secrétistes ont fait le déplacement. C'est donc tout naturellement que les deux jumelles de la saison anniversaire de Secret Story se sont rendues au sein de cet hôpital. "Merci à l'hôpital d'aubagne pour votre accueil et votre travail ! Merci au @instalescuistotsducoeur de nous avoir invités, c'était un moment fort en émotions. Et merci surtout aux enfants qui nous ont impressionnés par leur force et leur courage", a écrit Manon sur sa page Instagram, accompagné d'un cliché du service de l'hôpital. Les deux jeunes femmes étaient accompagnées de Bengous, un humoriste marseillais qui tacle l'OM et ses joueurs dans des debriefs sportifs hilarants sur sa chaîne YouTube.

Manon et Anaïs, complices depuis le premier jour

Hier, les internautes ont pu découvrir qu'entre Manon et Anaïs, c'est l'amour fou depuis le berceau. Sur d'anciens clichés, les deux jumelles apparaissent plus proches que jamais. Sourires malicieux, bouilles similaires et pulls identiques, les deux jeunes femmes ne se quittent pas d'une semelle et font tout, absolument tout ensemble. "Ma sœur, c'est mon pilier", déclarait Anaïs dans Secret Story. Et ça se voit. Quand Manon a été éliminée face à Thomas, sa sœur a explosé en sanglots, décrétant vouloir elle aussi quitter le jeu. "Faire le jeu sans ma sœur, c'est juste impossible, c'était notre rêve", avouait-elle. Sorties de la Maison des Secrets, les deux sœurettes ont retrouvé leur complicité d'antan.





