Manon et Anaïs ont marqué la saison 10 de Secret Story. En entrant dans la Maison des Secrets séparément, les deux têtes blondes en ont fait voir de toutes les couleurs aux autres secrétistes. Mais, une fois l'aventure terminée, les deux sœurettes que rien ne séparent ont lâché du zèle. Terminées les disputes et autres discordes ! Désormais, les Marseillaises à l'accent chantant avancent dans leurs projets personnels main dans la main. Récemment, elles ont annoncé via leurs réseaux sociaux l'ouverture de leur chaîne YouTube. Cet espace comportera des tutos beauté et maquillage...

Deux Marseillaises à Paris

Manon et Anaïs ont comme qui dirait, eu un coup de cœur pour la Ville Lumière. Après avoir retrouvé leur famille dans le sud de la France, les jumelles ont envahi la Capitale ! Visite à Notre-Dame, au Sacré Cœur, nouvel an parisien... Nos deux têtes blondes ne quittent plus le nord de la France. Et elles sont loin d'être les seules ! Après l'aventure, Thomas a passé quelques jours ensoleillés à Paris. Il en a même profité pour aller au Château de Versailles. Avec son épouse, Amber les deux amoureux ont pris un selfie près de la Fontaine du Roy. Julien aussi a été piqué par Paris. Après sa victoire, le Niçois a profité de sa notoriété pour rendre visite à ses fans parisiens, à l'instar de Darko. Mais ce n'est pas tout ! Le beau gosse a également joué les touristes dans la Capitale. Des moments immortalisés sur les réseaux sociaux.





La touriste 😂 #paris #Notre-Dame Une photo publiée par Manon Quadratus (@manon.ss10) le 3 Janv. 2017 à 3h39 PST





B O N N E A N N É E 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣ 🎊🎉😍❤ @anais.ss10 @offjuliensecretstory10 @benjamin_goumidi Une vidéo publiée par Manon Quadratus (@manon.ss10) le 31 Déc. 2016 à 15h12 PST

Un seul mot: Avancer 🔝 Une photo publiée par Manon Quadratus (@manon.ss10) le 4 Janv. 2017 à 6h28 PST

