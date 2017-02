Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Redoutable, imprévisible et séductrice. En participant à la Villa des Cœurs Brisés en saison dernière, Martika Caringella ne s'est pas fait que des amis. Cette année encore, la jolie brune a une fois de plus créé la zizanie autour d'elle. A commencer par Anaïs Camizulli, gagnante de Secret Story 7, qui l'a de suite eu dans le collimateur. "Je m'attendais à avoir de la jalousie, mais peut-être pas autant", a-t-elle confié en exclusivité à MYTF1. Venue régler des problèmes d'impulsivité en amour, la Monégasque n'aura pas perdu de temps pour séduire. C'est d'abord sur Thomas, un beau gosse musclé que la jeune femme a craqué.

Très vite, Martika lui avoue qu'elle ne sait plus où elle en est, et qu'il vaut mieux en rester là. Après avoir tenté sa chance avec Antho, l'ex d'Anaïs, c'est finalement sur Tony qu'elle se rabat jusqu'à la fin du jeu. Une love story naissante et sincère, qui ne durera malheureusement pas après la République dominicaine. "Au jour d'aujourd'hui je ne suis plus avec Tony, on n'habitait pas dans la même ville et je le trouvais gamin", avoue-t-elle.

Mais son célibat aura été de courte durée. La jeune femme a trouvé chaussure à son pied en la personne de Julien Guirado. Venu régler ses problèmes de couple avec sa copine de l'époque, Vanessa Lawrens, le jeune homme s'est rabattu sur la jolie Martika. "Ça fait 6 mois qu'on est ensemble et ça se passe très très bien", avoue-t-elle le sourire aux lèvres. "On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. On s'est parlés, il est venu passer un week-end à Monaco, on s'est bien entendus et l'histoire a pris son feu". Sur les réseaux sociaux, les amoureux s'affichent plus complices que jamais et multiplient les déclarations enflammées.