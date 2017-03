Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Darko et Marvin savent comment faire plaisir à leurs fans. On le sait, les deux anciens habitants de la maison des secrets ont des corps de rêve. Avec leurs plastiques parfaites, ils font littéralement rêver les spectateurs et leurs fans. Et pour entretenir leurs corps de rêve, ils travaillent très dur. Heureusement, Darko peut compter sur le soutien de Marvin qui répond toujours présent pour lui prodiguer de bons conseils pour ses entraînements sportifs. Il y a quelques jours, le jeune homme a, en effet, posté une photo de lui et Marvin torses nus à la salle de sport.

Marvin, en tant que coach sportif a donc aidé son ami à s’entraîner et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne l’a pas épargné. En légende de cette photo postée par Darko sur Instagram, on pouvait lire : " Notre coach de la journée! @marvin_tilliere Il nous a fait souffrir mais ça fait du bien. Vous avez aimé notre session sur snap? (dreamzstory, julienss10, marvintlroff) #CTTG ". Comme on pouvait s’y attendre, cette photo a déclenché une vague de likes et de commentaires sans précédent. Les fans sont ravis de constater que l’amitié qui unit les anciens candidats de Secret Story 10 est plus forte que jamais.







Notre coach de la journée! @marvin_tilliere 😁 Il nous a fait souffrir mais ca fait du bien ☀️ Vous avez aimé notre session sur snap? 😄 👏🏼 (👻dreamzstory, 👻julienss10, 👻marvintlroff) #CTTG Une publication partagée par Darko (@darkocttg) le 3 Mars 2017 à 9h54 PST

