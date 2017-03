Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

L'un des couples emblématiques de la saison 10 de Secret Story s'est séparé. Maeva et Marvin ont mis un terme à leur relation. Une rupture annoncée via Twitter.

Les téléspectateurs de TF1 ont assisté à la naissance de la relation amoureuse qui a lié Maeva à Marvin. Dans la maison des Secrets, les deux Habitants ont très vite flashé l’un sur l’autre et, une complicité s’était rapidement installée. Malgré la sortie précipitée de Marvin, la relation a tenu et une fois l’aventure finie, leur divine idylle a perduré, loin des caméras. Ils avaient même prévu de se fiancer et avaient des projets sur très long terme. Mais, le 8 mars dernier, Marvin a annoncé sa rupture avec Maeva, via un message posté sur Twitter.

Il écrit : "je voulais vous annoncer qu’avec Maeva, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation d’un commun accord. Notre histoire est née sous l’œil des caméras et c’est pour cela qu’il était honnête de vous l’annoncer, je vous demande de respecter notre décision" . Le jeune homme ne donnera que des détails sur les raisons de cette rupture que quelques jours plus tard dans une interview, il déclare : "Ça n’allait plus du tout avec Maeva depuis quelques mois, maintes disputes, ce n’était plus possible. On essayait d’y croire".